Follia in ospedale | distrugge tutto nel reparto medici e pazienti asserragliati in una stanza

Nella mattina di mercoledì 4 marzo, l’ospedale San Giuseppe di Empoli è stato teatro di un episodio violento nel reparto di psichiatria, quando un uomo ha distrutto tutto l’ambiente circostante. Medici e pazienti si sono rifugiati in una stanza, mentre l’individuo ha causato danni significativi all’interno della struttura. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e il personale sanitario.

Empoli, 4 marzo 2026 – Momenti di terrore nel reparto di psichiatria dell’ospedale San Giuseppe di Empoli nella mattina di mercoledì 4 marzo. Un paziente ha dato in escandescenze e ha tenuto sotto scacco l’intero piano dell’edificio, costringendo medici e pazienti a rimanere asserragliati in una stanza. Paziente semina il panico. A quanto appreso l’uomo è riuscito a staccare una gamba di un tavolo che ha poi utilizzato come clava per danneggiare porte, display, sistema di illuminazione, seminando il panico. Follia in ospedale: distrugge tutto nel reparto, arriva la polizia Minuti interminabili per il personale sanitario e per i degenti. Vista l’escalation di violenza e l’impossibilità di fermare l’uomo, il personale in servizio e un gruppo di pazienti hanno cercato di mettersi al sicuro rifugiandosi nella stanza degli infermieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

