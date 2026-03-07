Aggressione nella notte all' ospedale Piemonte | guardia giurata ferita nel reparto di cardiologia

Nella notte all’ospedale Piemonte, una guardia giurata è rimasta ferita durante un episodio di aggressione avvenuto intorno all’una nel pronto soccorso. L’incidente si è poi esteso anche al reparto di cardiologia, provocando scompiglio all’interno della struttura sanitaria. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Non sono stati segnalati altri feriti o dettagli sulle persone coinvolte.

Uomo in escandescenze contro medico e personale sanitario: per l’addetto alla vigilanza prognosi di otto giorni, l’aggressore sarebbe evaso dai domiciliari Momenti di tensione nella notte all’ospedale Piemonte, dove intorno all’una si è verificata un’aggressione al pronto soccorso che ha coinvolto anche il reparto di cardiologia. A farne le spese è stata una guardia giurata in servizio nella struttura, rimasta ferita e medicata con una prognosi di otto giorni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo sarebbe andato in escandescenze prendendo di mira il personale sanitario presente nel reparto. Nel corso dell’episodio avrebbe inveito contro un medico e altri operatori, creando una situazione di forte allarme durante il turno notturno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

