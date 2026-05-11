Cerimonia solenne Obelisco e Parco Cento anni di storia per non dimenticare
Una cerimonia solenne si è svolta oggi presso l’obelisco e il Parco della Rimembranza per ricordare i cento anni dal loro inaugurazione. La giornata ha visto la partecipazione di autorità, cittadini e associazioni, che si sono riuniti per celebrare la storia e il significato di questi luoghi. Durante l’evento sono stati letti messaggi e sono state deposte corone di fiori, sottolineando l’importanza di non dimenticare.
Giornata intensa per celebrare il centenario del Monumento ai Caduti e del Parco della Rimembranza. Il Comune di Castel del Piano ha ricordato i cento anni dell’obelisco dedicato ai caduti in guerra con una cerimonia solenne che ha coinvolto cittadini, istituzioni e rappresentanti delle Forze armate. Le celebrazioni si sono aperte con il consiglio comunale straordinario, a seguire l’adunanza della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo e la partenza del corteo da via Marconi fino al Parco della Rimembranza, dove si è svolta la cerimonia commemorativa dal titolo ’Sentinelle di Pace’. Protagonisti della giornata i 94 nomi incisi sul monumento, i soldati amiatini morti nei conflitti del Novecento.🔗 Leggi su Lanazione.it
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