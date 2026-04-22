Cento anni di Sampierana I protagonisti e la storia

Sabato scorso, la Sampierana Calcio 1926 ha dato il via alle celebrazioni per il suo centesimo anniversario con un evento di apertura. La società ha organizzato diverse iniziative che si protrarranno fino a luglio dell’anno prossimo, coinvolgendo protagonisti e storie della sua lunga storia. La manifestazione ha segnato l’inizio di un periodo di attività dedicato alla ricorrenza, con eventi programmati nel corso dei prossimi mesi.

Calcio d’inizio, sabato scorso, per dare il via alle numerose iniziative messe in campo dalla Sampierana Calcio 1926, per celebrare alla grande il suo primo compleanno secolare, iniziative che si concluderanno il prossimo mese di luglio. E la prima iniziativa ha avuto luogo nell’aula magna delle medie Valgimigli a San Piero in Bagno, con gli interventi iniziali del presidente della Sampierana Calcio 1926, Oberdan Melini, e del presidente dell’associazione Sampierana Story 100 onlus, Sergio Pungelli, che hanno illustrato il blasonato percorso centenario della società sportiva. Un percorso che, nella stagione 1991-1992, ha anche visto la società bianconera d’Alto Savio disputare il campionato di serie D, con la presidenza di Bruno Belli, scomparso di recente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cento anni di Sampierana. I protagonisti e la storia Notizie correlate La Sampierana compie 100 anni: sabato cortometraggio e convegnoMentre la Sampierana alla domenica si gioca la salvezza sul campo con la delicata trasferta di Forlì contro il Cava Ronco, terzultimo appuntamento... Coppa Milano-Sanremo, 120 anni di storia dell'auto: percorso e protagonistiÈ stata presentata il 3 marzo 2026, nei locali dell'Automobile Club Milano, la XVII edizione della rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sampierana, 100 anni da celebrare; CALCIO: 1926-2026, i primi 100 anni della Sampierana; Cento anni in maglia bianconera: la Sampierana Calcio scrive la storia; Ex dirigenti, arbitri e istituzioni per i 100 anni della Sampierana: convegno sui giovani e la violenza. Cento anni in maglia bianconera: la Sampierana Calcio scrive la storiaUn calcio in un ambiente salutare e genuino: questi i valori fondamentali della Sampierana, pronta a festeggiare i 100 anni di storia. La festa si ... corriereromagna.it La Sampierana compie 100 anni: sabato cortometraggio e convegnoMentre la Sampierana alla domenica si gioca la salvezza sul campo con la delicata trasferta di Forlì contro il Cava Ronco, terzultimo appuntamento della stagione, la società sabato tiene la prima dell ... newsrimini.it Amedeo Piran, cento anni compiuti il 20 aprile e una lucidità che sorprende chiunque lo incontri. «Guido ancora, sì», dice con un sorriso leggero, «finché me la sento e finché me la lasciano, vado». facebook I cento anni della regina Elisabetta II: il toccante messaggio di re Carlo e l’ombra di Andrea x.com