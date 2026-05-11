Cercasi under 35 talenti della luce | come partecipare al contest internazionale per illuminare Torino candidature entro il 31 maggio

È aperto un bando internazionale rivolto a giovani sotto i 35 anni interessati a partecipare a un contest dedicato all'illuminazione urbana. L'obiettivo è valorizzare il centro di Torino attraverso installazioni luminose, in occasione dei settant’anni di storia della comunicazione. Le candidature devono essere inviate entro il 31 maggio, e il progetto prevede la selezione di talenti per realizzare interventi luminosi nella zona centrale della città.

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