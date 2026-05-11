Cercasi under 35 talenti della luce | come partecipare al contest internazionale per illuminare Torino candidature entro il 31 maggio
È aperto un bando internazionale rivolto a giovani sotto i 35 anni interessati a partecipare a un contest dedicato all'illuminazione urbana. L'obiettivo è valorizzare il centro di Torino attraverso installazioni luminose, in occasione dei settant’anni di storia della comunicazione. Le candidature devono essere inviate entro il 31 maggio, e il progetto prevede la selezione di talenti per realizzare interventi luminosi nella zona centrale della città.
Un bando internazionale per illuminare il cuore di Torino e celebrare sette decenni di storia della comunicazione. Dal 20 febbraio al 31 maggio 2026, l'agenzia Bussolino Sitcap Advertising & Direct promuove il contest “Connessioni di Luce”, un’iniziativa rivolta a giovani creativi europei tra i.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Notizie correlate
Cercasi nuovi talenti della musica classica: prorogate le iscrizioni per partecipare al Premio CantelliC'è ancora tempo per partecipare alla sfida che incorona i nuovi talenti della musica classica mondiale.
Leggi anche: Blue Green Economy Award 2026, candidature fino al 31 maggio
Argomenti più discussi: Programma Giovani Talenti: formazione finanziata nel cinema a Strasburgo per under 35; Cercasi nuovi talenti della musica classica: prorogate le iscrizioni per partecipare al Premio Cantelli; Il Cantelli sempre più internazionale: studenti dagli Usa a Novara per il progetto Super Academy.
Cercasi Montatori Video (Solo India) — Long Form reddit
Napoli, Cantiere Under 35 a Galleria Toledo: rassegna teatrale e open callDal 5 al 31 maggio 2026 a Galleria Toledo c'è il Cantiere Under 35 , progetto integrato dedicato ai nuovi talenti del teatro, a cura del Teatro ... ilmattino.it