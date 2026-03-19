Blue Green Economy Award 2026 candidature fino al 31 maggio

È aperta la possibilità di candidarsi per l'edizione 2026 del Blue Green Economy Award, con scadenza fissata al 31 maggio. L'iniziativa è promossa e organizzata da un ente dedicato alla promozione di progetti sostenibili legati all’economia blu e verde. La selezione riguarda proposte innovative che affrontano temi ambientali e di sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di riconoscere le eccellenze in questo settore.

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Parte l'edizione 2026 del Blue Green Economy Award, promosso dall'Associazione For Human Community, iniziativa del network Comunicazione Italiana dedicata alle imprese e ai manager che si distinguono per visione, impegno e concretezza nei percorsi di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Il Premio si conferma un punto di riferimento per la valorizzazione delle buone pratiche Esg e delle iniziative legate alla Blue Economy, l'insieme delle attività economiche connesse a mari e oceani. La partecipazione cresce di edizione in edizione: 198 aziende candidate nel 2024, 220 nel 2025. Le candidature per l'edizione 2026 sono aperte dal 19 marzo al 31 maggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Blue Green Economy Award 2026, candidature fino al 31 maggio Articoli correlati Leggi anche: Sostenibilità, torna 'The Good Farmer Award': candidature aperte fino al 15 maggio Liguria traina l’economia: export in crescita del 6,6%, Pil in aumento e boom della blue economy nel 2026.La Liguria mostra una crescita dell’export superiore alla media nazionale, con un incremento del 6,6% nei primi nove mesi del 2025, quasi il doppio... Tutto quello che riguarda Blue Green Economy Discussioni sull' argomento Car Clinic Champions 2026: i vincitori sul podio; TEF26, Ventura (OICE): Blue Economy leva strategica. Blue Green Economy Award 2025, le 45 aziende finalisteRoma, 24 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Sono 45 le aziende finaliste del Blue Green Economy Award, promosso dall’associazione For Human Community, parte di Comunicazione Italiana, che ha analizzato ... notizie.tiscali.it Sostenibilità e innovazione: quali sono le 45 imprese italiane in gara per il Blue Green Economy Award 2025Sono 45 le aziende finaliste della seconda edizione del Blue Green Economy Award, un riconoscimento promosso dall’associazione For Human Community, parte del network Comunicazione Italiana, che premia ... greenme.it Torna il ! Le iscrizioni per l'edizione 2026 sono previste dal 19 marzo. Restate sintonizzati #BlueGreenEconomyAward #ForHumanCommunity #sostenibilità #innovazione #benessere https://www.facebook.com/re - facebook.com facebook Abitare il futuro: a Genova l’incontro su Blue e Green Economy per il benessere dei territori x.com