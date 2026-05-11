Cerca il kitesurfer nel Golfo di Taranto | ritrovati resti di una vela

Nel Golfo di Taranto sono stati trovati resti di una vela di un kitesurfer disperso, sollevando molte domande sulla dinamica degli eventi. I frammenti rinvenuti nei fondali sollevano dubbi sulle cause del distacco e sulla posizione del disperso. Le correnti marine sembrano aver spostato i resti verso le acque calabresi, facendo ipotizzare un movimento non previsto dalla normale navigazione. La ricerca continua per chiarire cosa sia successo in quella giornata.

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? Domande chiave Cosa indicano i frammenti di vela ritrovati nei fondali?. Come hanno potuto le correnti spostare il disperso verso la Calabria?. Perché il meteo sereno non ha segnalato pericoli durante l'uscita?. Quali nuovi indizi potrebbero rivelare la dinamica della scomparsa?.? In Breve Ricerca estesa verso le acque della Calabria per via delle correnti marine.. Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Bari e Taranto ispezionano i fondali.. Droni con tecnologia ottica monitorano la superficie marina durante le ore notturne.. Analisi tecnica su frammenti di tavole e vele ritrovati dopo la scomparsa.. Le operazioni di soccorso per ritrovare il kitesurfer Mimmo Piepoli, scomparso il 1° maggio scorso al largo della costa ionica del Salento, proseguono senza che sia stata ancora individuata una traccia concreta del trentanoveenne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cerca il kitesurfer nel Golfo di Taranto: ritrovati resti di una vela ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Quinto giorno, nessun notizia del kitesurfer. Pelustrazioni dalla Calabria al golfo di TarantoPORTO CESAREO – Siamo ormai al quinto giorno di ricerche senza sosta in mare, in tutta l’area ionica, ma ancora nessuna notizia di Mimmo Piepoli, il... Quinto giorno, nessuna notizia del kitesurfer. Pelustrazioni dalla Calabria al golfo di TarantoPORTO CESAREO – Siamo ormai al quinto giorno di ricerche senza sosta in mare, in tutta l’area ionica, ma ancora nessuna notizia di Mimmo Piepoli, il... Argomenti più discussi: Quinto giorno, nessuna notizia del kitesurfer. Perlustrazioni dalla Calabria al golfo di Taranto; Mimmo Piepoli, ricerche estese fino alla Calabria: cosa cambia nel dispositivo; Surfista disperso nello Ionio: ricerche tra Salento e Calabria; Disperso in mare da dieci giorni, nessuna notizia del kitersurfer: continuano le ricerche.