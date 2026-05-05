Quinto giorno nessuna notizia del kitesurfer Pelustrazioni dalla Calabria al golfo di Taranto

Sono trascorsi cinque giorni da quando il kitesurfer di 39 anni, proveniente da Erchie, è scomparso nel mare dell’area ionica durante una sessione di sport. Le ricerche sono proseguite senza interruzioni tra la Calabria e il golfo di Taranto, ma finora non sono stati trovati segnali o tracce dell’uomo, disperso da quando aveva lasciato il litorale di Porto Cesareo il primo maggio.

PORTO CESAREO – Siamo ormai al quinto giorno di ricerche senza sosta in mare, in tutta l’area ionica, ma ancora nessuna notizia di Mimmo Piepoli, il kitesurfista di 39 anni originario di Erchie disperso dal primo maggio dopo l'uscita a largo del litorale di Porto Cesareo per praticare il suo.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Quinto giorno, nessun notizia del kitesurfer. Pelustrazioni dalla Calabria al golfo di TarantoPORTO CESAREO – Siamo ormai al quinto giorno di ricerche senza sosta in mare, in tutta l’area ionica, ma ancora nessuna notizia di Mimmo Piepoli, il... Kitesurfer disperso, ricerche senza sosta: mezzi anche al largo della CalabriaProseguono senza sosta le ricerche del kitesurfer brindisino Mimmo Piepoli , 39 anni, originario di Erchie, disperso da venerdì pomeriggio al largo...