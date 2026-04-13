Indottrinamento estremista e armi con stampanti 3D minorenne arrestato a Teramo

Un minorenne è stato arrestato a Teramo con l’accusa di diffondere sui social idee legate al suprematismo e all’accelerazionismo. L’indagato aveva anche in possesso manuali che spiegano come costruire armi utilizzando stampanti 3D. Le autorità hanno sequestrato materiale e documentazione che dimostrano l’attività di propagandare contenuti estremisti e di preparare strumenti di offesa. L’indagine prosegue per chiarire eventuali collegamenti e responsabilità.

AGI - Propagandava sui social idee fondate sul suprematismo e sull' accelerazionismo e deteneva manuali di istruzione per realizzare armi con stampanti 3D. È residente a Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, il 17enne arrestato dalla Polizia di Stato e condotto in una comunità per minori in esecuzione di un' ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Il giovane è indiziato di " propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e di addestramento con finalità di terrorismo, commessi mediante la detenzione e divulgazione di documenti contenenti, tra le altre cose, istruzioni per la preparazione e l'uso di armi da fuoco e bombe molotov ".🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Indottrinamento estremista e armi con stampanti 3D, minorenne arrestato a Teramo Teramo: arrestato anarchico che diffondeva guide per armi 3DUn cittadino residente nel teramano è stato arrestato dalla Polizia di Stato dell’Aquila. Anycubic: sconti fino a 400€ sulle stampanti 3D vincitrici di premiIl 9 marzo 2026 segna l’inizio di un’opportunità senza precedenti per gli appassionati di stampa tridimensionale, con lo store ufficiale Anycubic che...