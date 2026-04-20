Negli ultimi tempi si sente parlare sempre più spesso di armi realizzate con stampanti 3D, conosciute anche come «fai da te». Questi strumenti, una volta considerati inadatti alla produzione di oggetti di questo tipo, sono ora diventati una realtà grazie ai progressi tecnologici. La loro presenza si è registrata anche in zone di conflitto, dove vengono impiegate per scopi militari.

Superati limiti tecnologici che si consideravano strutturali, la cosiddetta «manifattura additiva» viene sempre più utilizzata nei teatri di guerra (per esempio in Ucraina). Ma lo è anche da terroristi e delinquenti comuni: bastano poche centinaia di euro e materiali facilmente reperibili.. Scaricare un manuale online è un gioco da ragazzi. A Verona tre minorenni avevano costruito un «laboratorio domestico» con l’intento di vendere i loro «prodotti».. TikTok funge da vetrina. Mentre su canali criptati come Telegram e (soprattutto) Odysee alcuni collettivi postano aggiornamenti su test balistici e nuovi file messi in rete.. Lo speciale contiene tre articoli.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Armi «fai da te» con le stampanti 3D. La nuova frontiera del crimine giovanile

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