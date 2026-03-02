Dalla nascita all’adolescenza il Centro per le famiglie si fa in tre | in arrivo una nuova sede e più servizi

Il Centro per le famiglie della Romagna Forlivese annuncia l'apertura di una nuova sede e l'ampliamento dei servizi offerti, rivolgendosi a bambini dall'età della nascita fino all'adolescenza. L’obiettivo è supportare le famiglie in un momento in cui le reti di sostegno tradizionali si indeboliscono. La struttura si propone come punto di riferimento per coloro che cercano aiuto e confronto nel percorso di crescita dei figli.

Non è solo una questione di numeri, ma di solitudini interrotte e di comunità che si rigenerano. In una società dove la rete familiare si fa sempre più esile, il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese si pone come "porto sicuro" per chi affronta la sfida più grande: crescere un figlio.