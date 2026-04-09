E' nato il Centro Commerciale Naturale del centro storico

Nel centro storico di Pisa è stato ufficialmente costituito il Centro Commerciale Naturale, con la firma dell’atto di nascita da parte di un gruppo di commercianti. Con questa firma, è stata creata l’Associazione Centro Commerciale Naturale Pisa Centro Storico, che rappresenta il primo nucleo di questa iniziativa. L’atto segna l’avvio ufficiale di un progetto volto a promuovere e organizzare le attività commerciali della zona.

Con la firma dell’atto costitutivo da parte del primo nucleo di commercianti, è nata l’Associazione Centro Commerciale Naturale Pisa Centro Storico. La prima riunione presso la sede di Confesercenti Pisa in via Meucci, associazione che ha sostenuto e incoraggiato questa costituzione offrendo la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Le nuove proposte del (rinato) Centro commerciale naturaleRi-nasce sotto l’ala protettrice del ‘grifo poliziano’ il Centro commerciale naturale di Montepulciano.

Cascina, al via il progetto di rigenerazione urbana e commerciale del centro storicoPrende il via il nuovo progetto del Comune di Cascina dedicato alla rigenerazione urbana e commerciale del centro storico 'Spazi Cascina.

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Cabras, è nato ufficialmente il Centro commerciale naturaleIl Centro commerciale naturale ora a Cabras è realtà. Ier pomeriggio si è costituito ufficialmente il direttivo durante un incontro promosso dal Comune molto partecipato che ha visto la presenza di ... unionesarda.it

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Rinasce il Centro commerciale naturale in paese: Riccardo Stringardi presidente - Il Giunco x.com