hub urbano il centro storico cresce

È in corso la fase di sviluppo dell’Hub Urbano nel centro storico di Faenza, un progetto che mira a valorizzare le aree del Borgo Durbecco e del cuore cittadino. L’obiettivo è incrementare l’attrattività e sostenere la crescita economica attraverso interventi nei settori del commercio, dei servizi, della cultura e del turismo. La realizzazione del progetto prosegue con l’intento di rafforzare queste zone.

Prosegue il percorso di costituzione dell’ Hub Urbano di Faenza, progetto nato per rilanciare e valorizzare il centro storico e il Borgo Durbecco, rafforzandone attrattività e sviluppo economico attraverso il commercio, i servizi, la cultura e il turismo. Ieri a Palazzo Manfredi è stato presentato il nuovo Osservatorio sulle attività commerciali realizzato in collaborazione con Cat Confesercenti regionale. Complessivamente nel centro storico ci sono 228 esercizi non alimentari, 89 pubblici esercizi, 123 attività artigianali e decine di realtà legate alla produzione artistica ceramica. L’equilibrio tra i pubblici esercizi (40%), quelli legati alla ristorazione (11%) e i negozi di vicinato (49%) contribuisce a rendere il cuore della città un centro vivo e attrattivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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