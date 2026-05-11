Centro Polifunzionale salvi i lavori grazie al ' no' del Tar alla sospensione del cantiere
L'Ottava Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto l'istanza cautelare di un privato cittadino che chiedeva la sospensione dei lavori del Centro Polifunzionale. La decisione, presa dal presidente Paolo Corciulo, ha confermato la validità delle autorizzazioni e ha di fatto evitato l'interruzione del cantiere. Il Comune di Villa di Briano si era opposto alla richiesta, rappresentato dall’avvocato Mario Caliendo.
L’Ottava Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Paolo Corciulo, si è pronunciata in favore del Comune di Villa di Briano rappresentato dall’avvocato Mario Caliendo, respingendo l'istanza cautelare presentata da un privato cittadino che chiedeva l'immediata.🔗 Leggi su Casertanews.it
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