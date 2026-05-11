Centro Polifunzionale salvi i lavori grazie al ' no' del Tar alla sospensione del cantiere

L'Ottava Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto l'istanza cautelare di un privato cittadino che chiedeva la sospensione dei lavori del Centro Polifunzionale. La decisione, presa dal presidente Paolo Corciulo, ha confermato la validità delle autorizzazioni e ha di fatto evitato l'interruzione del cantiere. Il Comune di Villa di Briano si era opposto alla richiesta, rappresentato dall’avvocato Mario Caliendo.

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