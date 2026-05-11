Centro Karate Riccione combatte a Ostia ai campionati Italiani Fijkam in nome di Chiara Bacchini

Sabato scorso, il Centro Karate Riccione ha partecipato ai campionati italiani Fijkam a Ostia. Durante l'evento, la squadra ha reso omaggio a Chiara Bacchini, atleta scomparsa prematuramente, conosciuta da tutti come la “Soldato Jane”. La competizione ha visto la presenza di diverse squadre e atleti provenienti da varie regioni, con la rappresentanza del centro di Riccione tra i partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui