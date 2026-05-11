Centro Karate Riccione combatte a Ostia ai campionati Italiani Fijkam in nome di Chiara Bacchini
Sabato scorso, il Centro Karate Riccione ha partecipato ai campionati italiani Fijkam a Ostia. Durante l'evento, la squadra ha reso omaggio a Chiara Bacchini, atleta scomparsa prematuramente, conosciuta da tutti come la “Soldato Jane”. La competizione ha visto la presenza di diverse squadre e atleti provenienti da varie regioni, con la rappresentanza del centro di Riccione tra i partecipanti.
Sabato il Libertas Centro Karate Riccione ha salutato Chiara Bacchini, la giovane atleta scomparsa prematuramente e conosciuta da tutti come la nostra “Soldato Jane”. Con le lacrime ancora negli occhi, la squadra è partita per Ostia, diretta ai Campionati Italiani al PalaPellicone. E domenica è.🔗 Leggi su Today.it
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