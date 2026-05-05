Karate Ostia capitale tricolore | oltre 800 atleti ai Campionati Italiani U21 e Master

Dal 8 al 10 maggio, il PalaPellicone di Ostia ospita i Campionati Italiani di karate nelle categorie U21 e Master, con oltre 800 atleti iscritti. La competizione prevede prove di kata e kumite, attirando praticanti provenienti da diverse regioni italiane. I partecipanti si sfidano in un evento che registra numeri in aumento rispetto alle edizioni precedenti, con molte sfide ancora da decidere.

Sarà il PalaPellicone il cuore del karate nazionale dall’8 al 10 maggio, quando andranno in scena i Campionati Italiani U21 e il Campionato Nazionale Master. Un fine settimana intenso, dedicato alle discipline del kata e del kumite, che riporterà sul tatami centinaia di atleti provenienti da tutta Italia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it A pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni, sono già oltre 550 gli atleti iscritti nella categoria Under 21, mentre nel settore Master si registrano circa 250 partecipanti.🔗 Leggi su Sportface.it

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