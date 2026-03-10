Il Libertas Centro Karate Riccione protagonista ai Campionati Regionali Assoluti

Domenica 8 marzo 2026, a Mirandola, si sono tenuti i Campionati Regionali Assoluti di karate, con discipline kata e kumite. La manifestazione, considerata una delle più rilevanti nel calendario della FIJLKAM Emilia-Romagna, ha visto la partecipazione di atleti provenienti dalla regione. Tra le squadre presenti, il Libertas Centro Karate Riccione ha preso parte alla competizione.

Ai Campionati Regionali Assoluti di karate domenica scorsa a Mirandola, specialità kata e kumite, il Centro Karate Riccione si è confermato protagonista, ottenendo risultati di grande prestigio. A brillare su tutti è stata Maria Marconi, che ha conquistato una splendida medaglia d'oro nel kata, risultato che le apre direttamente le porte dei Campionati Italiani in programma a Roma.