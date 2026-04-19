I motori rombano a piazza San Lorenzo centinaia di moto per la benedizione e per fare del bene | VIDEO e FOTO

A piazza San Lorenzo si sono radunati centinaia di motociclisti che, fin dalle prime ore del mattino, hanno riempito il sagrato del duomo con moto lucide e cromate. Il rumore dei motori ha accompagnato l’intera giornata, durante la quale i partecipanti si sono ritrovati per una benedizione collettiva e per sostenere iniziative benefiche. La piazza si è animata di colore e suoni, attirando l’attenzione di passanti e curiosi.

Il sole a picco su piazza San Lorenzo da perfetta cornice a centinaia di appassionati che, fin dalle prime ore del mattino, hanno trasformato il sagrato del duomo in un tappeto luccicante di metallo e cromature. La 12esima edizione della moto benedizione ha confermato ancora una volta il legame.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: In 260 per la Bergamo-San Vigilio in moto d’epoca - Foto e video VIDEO/ FOTO La benedizione delle Palme sia rinascita per MontevergineTempo di lettura: 2 minuti Domenica delle Palme Riapre al pubblico il Santuario di Montevergine dopo quattro mesi di isolamento causati dalla...