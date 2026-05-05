Da Piazza a Piazza 40esima edizione 75 km in due giorni senza attraversare il Bisenzio

Si è conclusa la 40esima edizione di un evento di cammino e corsa che si svolge in due giorni, attraversando un percorso di 75 chilometri. Il tracciato si svolge interamente senza attraversare il fiume Bisenzio, seguendone le linee fino alle sue sorgenti e poi tornandone indietro. L’appuntamento si è svolto tra piazze diverse, con partecipanti che hanno percorso il percorso sia a passo lento che in modo più veloce.

Prato, 5 maggio 2026 – Due giorni di cammino – e per molti anche di corsa – lungo un tracciato unico nel suo genere: aggirare il fiume Bisenzio senza mai attraversarlo, seguendone idealmente il corso fino alle sue origini e ritorno. Programma Partenza da Prato: 9 maggio 2026 – arrivo a Montepiano Partenza da Montepiano: 10 maggio 2026 – arrivo a Prato Sito: www.dapiazzaapiazza.it Email: [email protected] Telefono: 335.467320 – 0574.22004 Sono passati quarant’anni da quando, nelle prime luci dell’alba, un gruppo di appassionati del CAI di Prato – Sezione Emilio Bertini – diede vita a quella che oggi è diventata una classica del movimento escursionistico e podistico locale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Piazza a Piazza, 40esima edizione. 75 km in due giorni senza attraversare il Bisenzio Notizie correlate A Panariello e Bonini le due vittorie “Da Piazza a Piazza”Prato,19 aprile 2026 - Anche quest’anno non è mancato il successo per la manifestazione pratese “Da Piazza a Piazza” uno degli appuntamenti di... Leggi anche: Napoli in piazza per l’Ucraina, domenica 22 in corteo da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bollettino della viabilità n. 40 del 26.4.2026; Piazza Affari, 25 azioni da comprare con tassi e inflazione in crescita; Cantù, autosilo in Pianella: l’obiettivo del Comune è recuperare 40 posti; Festa della Liberazione: gli eventi, il meteo, i trasporti. La guida completa per il 25 aprile a Roma. Da Piazza a Piazza, 40esima edizione. 75 km in due giorni senza attraversare il BisenzioPrato, 5 maggio 2026 – Due giorni di cammino – e per molti anche di corsa – lungo un tracciato unico nel suo genere: aggirare il fiume Bisenzio senza mai attraversarlo, seguendone idealmente il corso ... lanazione.it Maratonina e Da Piazza a Piazza, domenica di eventi per migliaia di partecipantiPrato, 18 aprile 2026 – Una domenica di eventi sportivi con migliaia di partecipanti. Da una parte della città la Prato Half Marathon dall’altra la gara di mountain bike Da Piazza a Piazza. Due ... lanazione.it Telenord. . Piazza della Vittoria e Piazza Dante si preparano per l'arrivo degli Alpini a Genova. Banchi già allestiti e città in fermento Genova è pronta ad accogliere l'Adunata Nazionale. Le piazze del centro si trasformano per ospitare uno degli eventi più a - facebook.com facebook 5 maggio 1945 Piazza San Marco #Venezia, la sfilata delle brigate partigiane [Archivio Iveser] x.com