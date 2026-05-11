Ceneri di sigarette
Un visitatore proveniente da un altro pianeta atterra a Rimini dopo circa cinquant’anni, durante l’estate. Arrivato con l’idea di trovare l’Italia delle sue ricordi estivi, si aspetta di vedere ancora persone fumare in spiaggia, nei locali pubblici, sui mezzi di trasporto e negli ambienti di lavoro. La scena che si presenta davanti a lui mostra una realtà diversa, con norme rigorose contro il fumo in molti spazi pubblici e luoghi chiusi.
C’è un marziano che torna sulla Terra dopo una cinquantina d’anni. Atterra a Rimini, in piena estate, convinto di ritrovare l’Italia delle sue vacanze: sigarette accese sotto l’ombrellone, fumo nei bar, nei cinema, nei ristoranti, nei vagoni del treno, nei corridoi degli uffici. Quella nuvoletta azzurrina che accompagnava ogni discussione politica, ogni partita a carte, ogni caffè. E invece trova il cartello: vietato fumare. Ovunque. Anche in spiaggia. Succede davvero: lunedì 11 maggio 2026 il Comune di Rimini ha scelto di vietare il fumo non solo sulla battigia, ma in tutta l’area degli stabilimenti balneari. Prima c’era stata Pesaro, qualche settimana fa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Germany After WWII - Why did an Entire City Used Cigarettes as Money
Notizie correlate
Leggi anche: "Ceneri di cani e gatti nelle collane e bracciali"
"Urna di zinco con le ceneri non sigillata""Due anni e mezzo fa, in occasione dell’esumazione dei resti mortali di mia nonna materna, nell’area cimiteriale di Fibbiana, fu commessa...