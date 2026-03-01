Sempre più persone a Cesena scelgono di conservare le ceneri dei loro cani e gatti in collane e bracciali, invece di affidarle solo a urne tradizionali. Questa pratica, che coinvolge la trasformazione delle ceneri in oggetti portafortuna o ricordo personale, si sta diffondendo tra chi desidera mantenere vicino un ricordo affettivo. Le ceneri vengono inserite in piccoli contenitori che vengono indossati come gioielli.

Le ceneri di cani e gatti custodite in un’urna dai loro padroni. Non è la moda del momento, è una pratica sempre più diffusa, anche a Cesena. Filippo Castagnoli, assieme Fabio Lauro e a sua moglie Giorgia Totolici avete aperto ’ Little Heaven ’ a Cesena tre anni fa. È un servizio richiesto dai cesenati? "Sempre di più. Diamo un servizio completo, dalla cremazione alla consegna delle ceneri degli animali. In Italia mancava questo servizio diffuso da molti anni in Europa. Nel 2021 abbiamo aperto a Ravenna, poi ci siamo allargati a Cesena". Il vostro è un lavoro delicato. Avete a che fare con persone che soffrono per la perdita del loro animale. "Non è un lavoro facile, cerchiamo di dare conforto alle persone addolorate e in lutto per la perdita dei loro animali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ceneri di cani e gatti nelle collane e bracciali"

Firenze: rapinata gioielleria in San Frediano. Finto cliente è scappato con anelli, bracciali, collaneFIRENZE – E’ stata rapinata, ieri sera 5 gennaio 2026, poco prima della chiusura, la gioielleria fuori dalla porta di San Frediano, in via Pisana, a...

Medicina veterinaria in Umbria, Proietti: "Cure d’eccellenza con la sicurezza nelle trasfusioni per cani e gatti"La Regione Umbria recepisce ufficialmente le nuove linee guida nazionali per la produzione e l’utilizzo di sangue e dei suoi componenti per cani e...

Tutto quello che riguarda Ceneri di.

Temi più discussi: Anche Alba pensa di aprire alla tumulazione delle ceneri degli animali d’affezione; VIAGGI - La nuova era dei voli pet friendly; Cibo per cani: da Purina a Royal Canin fino ai prodotti dei discount, sono queste le crocchette migliori del test; Umberto Eco, dedicata la passeggiata di piazza Castello.

Ceneri di cani e gatti nelle collane e braccialiLe ceneri di cani e gatti custodite in un’urna dai loro padroni. Non è la moda del momento, è una pratica sempre più diffusa, anche a Cesena. Filippo Castagnoli, assieme Fabio Lauro e a sua moglie ... ilrestodelcarlino.it

Navicella spaziale con le ceneri di 166 defunti (fra uomini e cani) va fuori orbita. Amabili resti nell’oceanoCome è andato il funerale?. Beh, insomma, poteva andare meglio. Sempre un funerale era, cos’è successo? Niente, quei genii delle pompe funebri hanno perso le ceneri del nonno. Ah ecco. Succede, ... blitzquotidiano.it

Le Ceneri di Pasolini Continua il progetto “Le Ceneri di Pasolini”, con un momento di approfondimento dedicato alla figura e all’eredità artistica di Pier Paolo Pasolini. Venerdì 27 febbraio, ore 18.00 Oratorio di Santa Maria Assunta – #Spinea L’iniziativa facebook

Quattro anni di guerra in Ucraina Tra le ceneri della guerra manteniamo uno sguardo di speranza A colloquio con il nunzio apostolico a Kyiv, l’arcivescovo Visvaldas Kulbokas di Svitlana Dukhovych x.com