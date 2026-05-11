Cena spettacolo Hawaiana Party

Da napolitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 giugno 2026, presso la Taverna Spettacolo VIC' STREET in via Giuseppe Martucci 44 a Napoli, si terrà una cena spettacolo con tema hawaiano. L'evento si svolgerà nella serata di mercoledì e includerà una cena accompagnata da uno spettacolo a tema. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'infoline dedicata.

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MERCOLEDI 24 GIUGNO 2026CENA SPETTACOLO HAWAIANA PARTYla Taverna spettacolo VIC' STREET in via Giuseppe Martucci 44-NAPOLIinfoline.: 081662423 - 3387981020IN PROGRAMMALE MILLE E UNA DANZACOME PARTECIPARE?PRENOTA IL TUO TAVOLOSE VUOI, USA UN ABBIGLIAMENTO A TEMAPREPARATI A PASSARE UN SERATA.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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