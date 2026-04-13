Cena Spettacolo DJ PARTY

Venerdì 1 maggio 2025 alle ore 21 si terrà un evento presso il locale Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44 a Napoli. La serata prevede una cena spettacolo con musica DJ, con un menu che include un tagliere, un primo, un dolce, un litro di acqua e una bevanda a scelta tra vino, Coca-Cola o birra, il tutto a 35 euro. I biglietti sono disponibili telefonicamente e per email.

VENRDI' 1 MAGGIO 2025 ore 21:00Napoli Vic' Street via Giuseppe Martucci 44 info 081662423 cellulare 3356215087MENU DISPONIBILI TICKET1- Cena (Tagliere + Primo + Dolce)* 1lt acqua 1 bevanda (a scelta calice di vino, coca, birra) compreso coperto - € 35,00BIGLIETTI IN.🔗 Leggi su Napolitoday.it Cena Spettacolo Speciale Festa della Donna "PINK PARTY"FESTA della DONNA 8 MARZO PINK PARTY (EVENTO ESCLUSIVO, SOLO IN PREVENDITA) VIC' STREET Taverna Napoletana Via G. Italia '90 party con live e dj set al LumièreTorna a Pisa il party dove si cantano e si ballano tutti i più grandi successi musicali degli anni ‘90. Cena spettacolo Cassino @kasafalese #dj #party #perte