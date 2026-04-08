Al Vivido il party Cena in Canto

Venerdì 10 aprile torna al Vivido il tradizionale appuntamento serale che anima Firenze. A partire dalle 20, l’evento combina una cena con performance di canto, accompagnata da musica dal vivo e piatti preparati con cura. L’iniziativa si svolge all’interno di uno spazio dedicato a creare un’atmosfera conviviale e coinvolgente, offrendo un momento di svago e socializzazione ai partecipanti.

Venerdì 10 aprile torna al Vivido il venerdì che accende Firenze. Dalle ore 20 lasciati conquistare dalla cena in canto tra note, sorrisi e piatti curati. A seguire, dj set al top e un’atmosfera che solo Vivido sa creare.Music selector: Alex EffeEntertainer: Carlotta SavorelliDj Club: Andrea. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Cena in canto al Vivido EL AÑO VIEJO | Mariachi Emotivo de Fin de Año Despedida del Año con Sentimiento