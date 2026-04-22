Levante-Siviglia giovedì 23 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Granotas all’assalto degli andalusi

Giovedì 23 aprile 2026 alle ore 19:00 si disputa la partita tra Levante e Siviglia, valida per la Liga. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono già disponibili per le scommesse. La gara si svolgerà al Ciutat de Valencia e rappresenta un appuntamento cruciale per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in vista della salvezza. La competizione si sta intensificando nelle ultime giornate, rendendo questa sfida ancora più interessante per i tifosi.

La quota salvezza si sta alzando nelle ultime giornate, il livello di competitività si è elevato tantissimo e la lotta è sempre più appassionante: il turno infrasettimanale di Liga regalerà una sfida molto importante giovedì notte, al Ciutat de Valencia. Il Levante, penultimo con 29 punti, ospiterà il Siviglia, sedicesimo, con cinque punti in più:. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Levante-Siviglia (giovedì 23 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Granotas all’assalto degli andalusi Notizie correlate Las Palmas-Granada CF (giovedì 02 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Andalusi in formaIl Las Palmas punta chiaramente ai playoff e anche dopo la sconfitta di Ipurua è ben posizionato in classifica, mentre il Granada si trova in una... Las Palmas-Granada CF (giovedì 02 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Andalusi in formaIl Las Palmas punta chiaramente ai playoff e anche dopo la sconfitta di Ipurua è ben posizionato in classifica, mentre il Granada si trova in una... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Levante - Getafe in Diretta Streaming | DAZN IT; Dónde ver el Levante - Sevilla: canal de TV y streaming online; Guida completa alla Liga 2025-26: dove vederla, calendario e risultati; La Liga accelera: due giornate in una settimana, calendario Barcellona, Madrid, Atleti...