Celico il magnetismo di Cronenberg guida l’Arts Festival

Nel borgo calabrese di Celico, si apre l’Arts Festival dedicato al regista e artista canadese, noto per il suo stile cinematografico distintivo. Durante l’evento, si svolgono incontri e proiezioni legate alle opere di Cronenberg, accompagnate da riflessioni sulle influenze delle visioni di Gioacchino da Fiore e le Alchimie Creative. La manifestazione invita i partecipanti a scoprire collegamenti tra il cinema e le tradizioni spirituali, offrendo un approfondimento culturale nel contesto locale.

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? Punti chiave Quale sorpresa speciale ha preparato Cronenberg per il borgo calabrese?. Come si collegano le visioni di Gioacchino da Fiore alle Alchimie Creative?. Chi sono i due esperti internazionali che guidano la direzione artistica?. Perché un regista mondiale ha scelto proprio Celico come sede ufficiale?.? In Breve Direzione artistica affidata a Donato Santeramo e Antonio Nicaso dal 23 al 31 maggio.. Tema Alchimie Creative ispirato alle visioni filosofiche dell'abate Gioacchino da Fiore.. Programma gratuito tra Celico, Cosenza e Università della Calabria con masterclass internazionali.. Progetto mira a trasformare il borgo in hub culturale tra ricerca e territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Celico, il magnetismo di Cronenberg guida l’Arts Festival ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate A History of Violence: il restauro 4K di CronenbergLa Sala Estense di Bologna ospita oggi, domenica 22 marzo 2026, una proiezione speciale del film A History of Violence di David Cronenberg, in un... Leggi anche: Nitro a Modena, viaggio tra le visioni di Cronenberg e la cultura underground