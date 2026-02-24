Nitro a Modena viaggio tra le visioni di Cronenberg e la cultura underground

Nitro ha fatto tappa a Modena per una serata dedicata a Videodrome, portando sul palco le influenze di Cronenberg e la cultura underground. La scelta di questo evento deriva dall’interesse crescente verso le opere sperimentali e il cinema di ricerca. Durante la serata, il pubblico ha potuto scoprire approfondimenti sulla pellicola e ascoltare riflessioni direttamente dall’artista. La serata è proseguita con musica dal vivo e interventi che hanno coinvolto gli spettatori.

Nitro ospite al Cinema Astra di Modena per una serata speciale dedicata a Videodrome. Modena, martedì 3 marzo dalle ore 19.00 – Il Cinema Astra di Modena ospiterà un evento speciale che unisce cinema e musica: il rapper Nitro sarà protagonista di un incontro in dialogo con il giornalista e critico musicale Damir Ivic in occasione della proiezione di Videodrome, capolavoro del maestro David Cronenberg. L'incontro sarà un'occasione unica per il pubblico di confrontarsi con uno degli artisti più importanti e riconoscibili della scena rap italiana, in un dialogo aperto tra cinema, musica e cultura underground.

