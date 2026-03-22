Oggi a Bologna nella Sala Estense si tiene una proiezione speciale del film A History of Violence di David Cronenberg. La proiezione fa parte di un evento che presenta il film in versione restaurata in 4K, curata nel 2025 dalla casa di distribuzione The Criterion Collection. La serata si svolge domenica 22 marzo 2026 e offre l’opportunità di vedere il film in alta definizione.

La Sala Estense di Bologna ospita oggi, domenica 22 marzo 2026, una proiezione speciale del film A History of Violence di David Cronenberg, in un restauro 4K curato nel 2025 da The Criterion Collection. L’evento, organizzato dal Cinema Boldini e dalla Cineteca di Bologna nell’ambito del progetto Il Cinema Ritrovato, propone una matinée alle 10:30 con apertura delle porte alle 10:00 e servizio di colazione, seguita da una replica serale il giovedì 26 marzo alle 21:00. Il biglietto d’ingresso è fissato a 7 euro per gli interi e 5 euro per i ridotti, offrendo l’opportunità di vedere l’opera in versione originale con sottotitoli italiani. Il ritorno di un classico attraverso la tecnologia moderna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A History of Violence: il restauro 4K di Cronenberg

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