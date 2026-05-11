La celiachia può essere diagnosticata anche nei neonati e nelle neonate, richiedendo attenzione senza però alimentare paure infondate. Esistono molte convinzioni errate su come riconoscere questa condizione nel primo anno di vita, anche se non ci sono ancora evidenze che suggeriscano rischi estremi senza basi scientifiche. È importante mantenere un atteggiamento equilibrato, evitando allarmismi che non trovano riscontro nella letteratura medica attuale.

Anche in neonati e neonate può essere diagnosticata la celiachia. Ma su questo argomento ci sono luoghi comuni e paure da sfatare: l’attenzione deve essere alta, com’è giusto che sia, tuttavia non bisogna cedere agli estremismi, soprattutto se non ci sono fondamenti scientifici che giustifichino. Che cos’è la celiachia. Come riporta HealthLine, si tratta di una malattia autoimmune – stimata nell’1% della popolazione mondiale – che rende intolleranti al glutine, una proteina contenuta in grano, orzo e segale. Non sono tanto questi ingredienti il problema, altrimenti un semplice evitamento di alcuni cibi semplificherebbe la vita a chi convive con la celiachia, bensì le contaminazioni: dai ristoranti agli alimenti industriali, possono essere tanti i cibi contaminati, che possono far male alle persone con celiachia.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Celiachia nei neonati: come scoprirla?

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