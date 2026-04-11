Un nuovo documentario su Netflix, intitolato ‘The Plastic Detox’, ha portato l'attenzione internazionale su un problema emergente: la presenza di microplastiche nei neonati. La produzione si concentra sull’Ospedale di Sassuolo, evidenziando come questa struttura sia stata coinvolta in uno studio che ha analizzato il livello di microplastiche nei bambini molto piccoli. La pellicola si focalizza sull’impatto dell’inquinamento da plastica sulla salute pubblica, lasciando spazio a riflessioni sui rischi per le popolazioni più vulnerabili.

L’Ospedale di Sassuolo finisce sotto i riflettori mondiali grazie al nuovo documentario Netflix ‘The Plastic Detox’, lungometraggio che analizza il legame tra inquinamento da plastica e salute pubblica. Tra le voci principali interpellate dal regista premio Oscar Louie Psihoyos spicca quella di Antonio Ragusa, primario di Ostetricia e Ginecologia della struttura cittadina e pioniere della ricerca internazionale in questo campo. "Nel 2021 pubblicammo la prima ricerca al mondo dimostrando che la plastica era presente nelle placente umane - spiega il dottor Ragusa -. Fu un lavoro che fece scalpore perché pensare che questi materiali siano dentro l’utero materno, in presenza dei bambini, sciocca molto più che immaginarli dispersi nel mare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Microplastiche nei neonati, lo studio choc"

I neonati riconoscono il ritmo musicale già a due giorni dalla nascita: lo studio su Bach rivela capacità innate nei bambini appena natiUno studio pubblicato sulla rivista open access "Plos Biology" dimostra che i neonati possiedono già alla nascita la capacità di anticipare il ritmo...

Microplastiche nel liquido seminale: cosa dice lo studio dell’Università di PadovaDa anni si parla di microplastiche e del loro potenziale effetto, anche in virtù dell’elevata diffusione, sulla salute dell’uomo.

Temi più discussi: Microplastiche nei neonati, lo studio choc; I neonati esposti a microplastiche da fonti insospettabili; Microplastiche: questa sostanza è associata alla morte di oltre 70.000 neonati; Una sostanza usata nella plastica associata alla morte di oltre 70.000 neonati: lo studio su The Lancet.

Microplastiche nei neonati, lo studio chocIl primario di Ostetricia Antonio Ragusa intervistato in un documentario di Netflix: Gli inquinanti danneggiano l’utero e il feto ... ilrestodelcarlino.it

Ftalati nella plastica, studio su The Lancet: Associati a oltre 70mila morti neonataliUno studio scientifico accende i riflettori su una possibile connessione tra alcune sostanze chimiche presenti nella plastica e la mortalità infantile. thesocialpost.it

Mozziconi di sigaretta e microplastiche: un'emergenza invisibile per mare e salute - facebook.com facebook

I guanti in nitrile e lattice indossati dai ricercatori in laboratorio rilasciano minuscole particelle simili alle microplastiche che possono contaminare i campioni da analizzare determinando una sovrastima di questi minuscoli inquinanti. @UMich x.com