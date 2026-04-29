Anemia mediterranea | cos’è e come si manifesta nei neonati

L'anemia mediterranea, nota anche come talassemia o malattia di Cooley, è una condizione genetica che può interessare i neonati. Questa malattia non si manifesta con sintomi evidenti e rimane spesso sconosciuta nelle prime fasi di vita. Solo grazie ai progressi nelle terapie, come riporta la Società Italiana Talassemie ed Emoglobinopatie, la prognosi dei pazienti è notevolmente migliorata nel tempo.

Parlare dell’anemia mediterranea, la talassemia (o malattia di Cooley) significa fare riferimento a una malattia che non si vede, non dà sintomi e che, solo grazie ai nuovi approcci terapeutici ha, come riportato dalla Società Italiana Talassemie ed Emoglobinopatie (SITE), migliorato la prognosi. Fino a qualche anno fa, infatti, la prognosi di anemia era infausta nei primi anni di vita. La talassemia (chiamata anemia mediterranea perché storicamente più diffusa nelle popolazioni del bacino del Mediterraneo) è una delle malattie del sangue geneticamente trasmesse più comuni al mondo. Si tratta, come spiegato dal portale Osservatorio Malattie Rare (OMAR), di una malattia che colpisce i globuli rossi che non completano il loro ciclo di maturazione e diventano carenti di emoglobina e vanno incontro a una continua e rapida distruzione.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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