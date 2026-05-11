Celebrazioni dell' ottavo centenario dalla morte di San Francesco | successo di adesioni al cammino della Marca di Ancona
A Ancona, il secondo incontro di “Camminiamo insieme!” dedicato al Cammino Francescano della Marca ha riscosso un grande interesse, con molte persone che hanno partecipato all’evento. La manifestazione si è svolta tra percorsi naturalistici e siti storici della zona, coinvolgendo un numero significativo di camminatori. L’iniziativa, in occasione delle celebrazioni per l’ottavo centenario dalla morte di San Francesco, ha attirato appassionati e curiosi desiderosi di scoprire il patrimonio locale attraverso il cammino.
ANCONA – Ha registrato ampia adesione il secondo appuntamento di “Camminiamo insieme!” alla scoperta del Cammino Francescano della Marca di Ancona, immersi nella natura e nella storia del territorio. Sabato scorso molti cittadini e altri partecipanti dai comuni limitrofi, si sono trovati.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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