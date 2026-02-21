Ottavo Centenario della morte | Assisi si apre al mondo con l' ostensione del corpo di San Francesco

San Francesco è stato sepolto ad Assisi otto secoli fa, e oggi la città si prepara a celebrare questa ricorrenza. La cripta della Basilica inferiore è aperta al pubblico con l’ostensione delle sue spoglie, attirando pellegrini da tutto il mondo. Le visite dureranno fino al 22 marzo, offrendo ai fedeli l’opportunità di avvicinarsi alle reliquie del santo. La città si riempie di visitatori che desiderano rendere omaggio a questa figura storica.

Oggi pomeriggio la solenne cerimonia nella Basilica inferiore alla presenza di 300 frati. Già 370mila le prenotazioni dai 5 continenti Il silenzio avvolge la cripta della Basilica inferiore in attesa dei pellegrini che da oggi, e fino al 22 marzo, visiteranno le spoglie mortali di san Francesco sono esposte alla venerazione dei fedeli. Un evento storico, voluto per l'VIII Centenario della morte del Santo (1226-2026), che trasforma Assisi in cuore pulsante della cristianità mondiale. L'annuncio ufficiale è arrivato questa mattina nel corso di una conferenza stampa nella Sala Cimabue del Centro Convegni Colle del Paradiso, alla presenza delle massime autorità religiose e civili. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Assisi apre l’ottavo centenario della morte di San FrancescoAssisi celebra l’ottavo centenario della morte di San Francesco con una cerimonia nella Basilica di San Francesco, che ospita la Cappella del Transito, luogo della sua ultima dimora terrena.

VIDEO Centenario francescano, si apre l'ostensione del corpo del Poverello di AssisiIl centenario francescano si celebra con l'apertura dell'ostensione del corpo di san Francesco ad Assisi.

