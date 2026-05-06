Ceccano mercatino del baratto e cura urbana

Sabato 9 maggio 2026, a partire dalle 9:00, si terrà un evento nel centro di Ceccano che coinvolge la comunità e si concentra sulla cura urbana e sull’economia circolare. La manifestazione si svolgerà in Via S., coinvolgendo cittadini e organizzazioni locali in un mercatino del baratto e iniziative di sensibilizzazione sulla gestione degli spazi pubblici. L’evento è aperto a tutti e mira a promuovere pratiche sostenibili e di scambio tra i partecipanti.

Sabato 9 maggio 2026, a partire dalle ore 9:00, è in programma una mattinata dedicata alla comunità, alla cura urbana e all’economia circolare presso Via S. Sebastiano, alla Villa Comunale di Ceccano, con un’iniziativa che unisce educazione ambientale, partecipazione civica e socialità.Al centro.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Ceccano, Tesori Ritrovati - 1ª edizione del mercatino del riusoIl Comune di Ceccano, in collaborazione con l'associazione Artigiani nel Borgo, è lieto di invitare la cittadinanza a un evento dedicato alla... Il mercatino di Ceccano"L’eccellenza del fatto a mano torna a illuminare il cuore del centro storico tra arte, storia e maestria.