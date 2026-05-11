C' è un orso nel bosco sopra il paese meta abituale degli amanti del trekking

Nella zona montuosa sopra il paese, nota meta di escursionisti e amanti del trekking, sono stati segnalati nuovi avvistamenti di orsi. La presenza di questi animali nei boschi della Valle Camonica è stata confermata più volte negli ultimi giorni, con segnalazioni che riguardano principalmente le aree più selvagge e meno frequentate. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e raccomandano cautela alle persone che si trovano in queste zone.

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Nuovi avvistamenti di orsi in Valle Camonica, dove la presenza dei plantigradi continua a essere segnalata soprattutto nelle aree montane e boschive. L’ultimo episodio arriva dalla zona sopra l’abitato di Monte di Berzo Demo, meta abituale di escursionisti, residenti e amanti del trekking lungo i.🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ORSO VS CAPRA DI MONTAGNA | La Caccia Impossibile nelle Montagne Rocciose – Documentario Completo Notizie correlate Leggi anche: Trekking del suono nel bosco Scoparella Escursione sulle Madonie: domenica trekking nel Bosco del Celsito a PollinaPer il weekend del primo maggio l'azienda agricola Casale del Cisto propone agli amanti della natura e delle attività all'aria aperta una mattinata... Argomenti più discussi: C'è un problema genetico, la conferma dai dati, il veterinario De Guelmi sulla salute degli orsi: E' una situazione da affrontare e ci sarebbero alcune soluzioni; Dalla parte degli animali: La storia di Libero Video; Apple ha toppato sull’intelligenza artificiale?; Dalla parte degli animali: La tortora dal collare orientale Video. Siete al governo e non avete mosso un dito per liberare questi tre bambini... siete una delusione... è la festa della mamma ma non per tutte le mamme... x.com/i/status/20510… x.com Sto cercando un libro nel genere del fantasy pagano reddit