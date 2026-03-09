Trekking del suono nel bosco Scoparella
Domenica 15 marzo alle 9.30 si svolge il trekking del suono nel bosco Scoparella. L’evento si svolge nel cuore del bosco, tra profumi di macchia mediterranea e querce secolari, lungo sentieri che attraversano la Murgia. Partecipano escursionisti e appassionati di natura, pronti a immergersi in un’esperienza sensoriale nel paesaggio naturale. L’attività è aperta a tutti e si svolge in modo indipendente da altri eventi.
