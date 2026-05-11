C’è un altro caso oltre 20 contatti Hantavirus l’annuncio in questi minuti | cresce la paura

In questi minuti si parla di un nuovo caso di Hantavirus, portando a oltre 20 i contatti identificati. La nave da crociera Mv Hondius è al centro dell’attenzione internazionale, con diversi Paesi che stanno intensificando i controlli sanitari e le verifiche. La notizia aumenta la preoccupazione legata alla diffusione del virus e alle misure di prevenzione adottate.

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Sale l’attenzione internazionale attorno ai casi di Hantavirus collegati alla nave da crociera Mv Hondius, mentre diversi Paesi stanno rafforzando le misure di monitoraggio sanitario. In Francia è stato confermato il primo caso positivo, mentre anche negli Stati Uniti un passeggero risultato contagiato è ora sotto osservazione. La situazione più delicata riguarda una cittadina francese rimpatriata nelle scorse ore dalla nave insieme ad altri passeggeri evacuati. La donna aveva manifestato sintomi già durante il volo di rientro e nelle ultime ore le sue condizioni si sarebbero aggravate. A confermare il caso è stata la ministra della Salute francese, Stéphanie Rist, spiegando che i test hanno accertato la positività all’ Hantavirus.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “C’è un altro caso, oltre 20 contatti”. Hantavirus, l’annuncio in questi minuti: cresce la paura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, Burioni lancia l’allarme: ‘Mortalità oltre il 30%’, cosa sappiamo davvero e perché ora cresce la pauraDopo i casi registrati sulla nave Hondius, il virologo invita alla prudenza L’Hantavirus torna improvvisamente al centro dell’attenzione... Leggi anche: “Colpita la base italiana”. Guerra, l’annuncio in questi minuti Argomenti più discussi: Hantavirus, c'è davvero il rischio di una nuova pandemia? La risposta in Italia; Hantavirus. Dubbi sulle modalità di trasmissione. Nel 2020 uno studio argentino parlava di aerosol; Hantavirus, progressi e sfide nello sviluppo del vaccino: dati promettenti ma restano ostacoli; Cosa sapere sull'Hantavirus: dalle mascherine ai viaggi alle differenze con il Covid-19. Hantavirus? Non è un altro Covid-19. Vi spiego qual è il rischio ora, la lettera del direttore dell'Oms prima dello sbarco della nave Hondius x.com Musiche epiche, primi piani, lirismo sensazionalista, c'è tutto per un reportage di France Télévisions sull'Hantavirus reddit