Colpita la base italiana Guerra l’annuncio in questi minuti

In queste ore, si parla di una possibile escalation nel conflitto, con fonti statunitensi che riferiscono di un avvicinamento tra le parti coinvolte. La Casa Bianca ha dichiarato che non si è ancora raggiunto un accordo, anche se si è vicini. L’agenzia Axios ha riportato le dichiarazioni, sottolineando che la situazione resta ancora in evoluzione e nessuna decisione definitiva è stata presa.

“Non siamo lontani, ma non c’è ancora un accordo”. Lo riferisce l’agenzia Axios citando fonti della Casa Bianca. Secondo quanto riportato, l’amministrazione statunitense punta a un esito diplomatico entro la fine del viaggio di Donald Trump in Cina, previsto per venerdì prossimo. In assenza di un’intesa entro quella scadenza, riferiscono le fonti, il presidente potrebbe tornare a valutare l’ipotesi di ordinare un’azione militare. Nel contesto regionale, l’Arabia Saudita avrebbe manifestato irritazione per l’operazione Project Freedom, arrivando a minacciare di negare agli Stati Uniti l’utilizzo della base aerea. #Libano #UNIFIL Questo pomeriggio un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano di #UNIFIL Sector West.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Colpita la base italiana”. Guerra, l’annuncio in questi minuti L'attacco degli Stati Uniti al Venezuela: velivoli militari sorvolano Caracas Notizie correlate Guerra Iran: nave colpita, 8 morti a Beirut e base italianaLa guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele ha raggiunto il suo tredicesimo giorno oggi, giovedì 12 marzo 2026, con una nuova ondata di scontri che... Leggi anche: Guerra in Iran: colpita base italiana in Kuwait. Distrutto un aereo. Militari tutti in sicurezza Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La strage di Nassiriya, l’attentato in Iraq che sconvolse l’Italia; Ocse, in Italia +25% di medici della media Ue, ma mancano quelli di base; Dall’Africa all’Italia, quella rete che ha dato nuova vita alla piccola Tshi-Tshi colpita da un proiettile; Spari al corteo del 25 aprile, l’attivista colpita: La pistola puntata contro di me. Ho pensato di morire. Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun ferito(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Questo pomeriggio un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano del settore Ovest di Un ... corrieredellosport.it Base italiana di Shama in Libano colpita da un razzo, danni a un mezzo ma nessun ferito: giallo su provenienzaLa base italiana di Shama, in Libano, è stata colpita da un razzo: il Ministero della Difesa sta investigando per ricostruire la dinamica ... virgilio.it Maltempo Toscana, grosso pino cade a Firenze: colpita una cabina telefonica - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Teheran: "Colpita con due missili una nave da guerra Usa vicino a Hormuz. Impedito l'ingresso a navi da guerra americane" - LIVEBLOG ansa.it/sito/notizie/m… x.com