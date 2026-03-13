L'attrice Sarah Felberbaum ha annunciato su Instagram una nuova organizzazione familiare, parlando della sua relazione a distanza con il marito, Daniele De Rossi, attuale allenatore del Genoa. De Rossi si è trasferito a Genova, lasciando Roma per seguire il suo ruolo nel club. Felberbaum ha commentato che questa situazione comporta inevitabilmente momenti di tristezza, ma anche una nuova fase nella loro vita insieme.

“Nuova organizzazione familiare”. Inizia così il post su Instagram dell’attrice Sarah Felberbaum che commenta la sua relazione a distanza con il marito Daniele De Rossi, che da Roma si è trasferito a Genova per seguire nelle vesti di allenatori proprio la squadra di calcio del Genoa. “Nuove gioie, nuovi dolori. – ha spiegato Felberbaum – Cambiano gli orari, cambiano le priorità. App dei treni e degli aerei sempre aperte, calendari da incastrare. Lavoro, bambini, partite. ‘Dove sei questo weekend?’. Una nuova vita che, inevitabilmente, porta con sé anche qualche lacrima. ‘Ma dai, pensa che bello stare un po’ separati!’. Non quando è il tuo migliore amico ad andare via”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Una nuova vita che, inevitabilmente, porta con sé qualche lacrima”: Sarah Felberbaum e la relazione a distanza con Daniele De Rossi, allenatore del Genoa

