Nella 30ª giornata di Serie A, Genoa e Udinese si affrontano al Ferraris in un match che vede l’allenatore della squadra ospite alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campionato. La partita si svolge in un contesto di anticipi del venerdì, con entrambe le squadre determinate a ottenere punti importanti per la classifica. La sfida si presenta come un’occasione cruciale per entrambe le formazioni.

In uno dei due anticipi del venerdì della 30ª giornata, la sfida al Ferraris tra due squadre ormai vicine all'obiettivo salvezza La 30ª giornata del campionato di Serie A si apre con due anticipi del venerdì: nel secondo, dopo Cagliari-Napoli, si affrontano De Rossi e Runjaic, due allenatori che stanno per raggiungere l'obiettivo salvezza dopo momenti di grandi difficoltà. Scopriamo pronostico e quote di Genoa-Udinese in programma venerdì 20 marzo alle ore 20.45. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis e scopri i trend e le scommesse di valore di oggi!... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Genoa-Udinese, De Rossi a caccia del terzo successo di fila in A: il pronostico

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