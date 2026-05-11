C’è giuntoli per la DEa Dribbling di Percassi | D’Amico a Milano? Vediamo alla fine

Le strategie di mercato dell’Atalanta si fanno più chiare mentre si avvicina la fine della stagione. Tra i nomi che circolano, c’è quello di un dirigente di prima linea, mentre il presidente del club ha lasciato aperta la possibilità di un trasferimento a Milano di un altro dirigente. Le trattative e le decisioni per il futuro sono al centro dell’attenzione, con alcune indicazioni sui possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Il finale di stagione dell’Atalanta si intreccia con le prime grandi manovre per il futuro, anche perché in caso di vittoria dell’Inter in Coppa Italia, ill settimo posto in classifica consentirebbe alla Dea di avvicinarsi alla nona partecipazione europea dal 2016-17, in questo caso l’accesso ai preliminari di Conference League. E comunque a Bergamo si respira un clima di cambiamento, con la dirigenza pronta a ridisegnare l’assetto sportivo in vista della prossima annata. Il primo tassello riguarda il ruolo di direttore sportivo: perché se è vero che Tony D’Amico potrebbe andare proprio al Milan dopo lo splendido quadriennio bergamasco ("Le voci fanno parte di questo mondo - ha detto nel pre-gara l’ad Luca Percassi -.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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