Rende | 50 milioni per opere e sicurezza zero indebitamento

Il Comune di Rende ha approvato un bilancio di quasi 50 milioni di euro per finanziare nuove opere e migliorare la sicurezza. La causa principale è la volontà di rilanciare il territorio senza assumere nuovi debiti. La spesa corrente si assesta intorno ai 48 milioni, garantendo risorse per interventi immediati. Questo stanziamento mira a intervenire su strade, scuole e servizi pubblici. La decisione apre la strada a interventi concreti nel prossimo anno.

Un bilancio da quasi 50 milioni per rilanciare Rende. Il Consiglio Comunale di Rende ha approvato un bilancio di previsione da 49,768 milioni di euro, con una spesa corrente di 48 milioni. La manovra, presentata dagli assessori Federico Jorio e Pierpaolo Iantorno, punta a migliorare le condizioni di vita dei cittadini e a sviluppare infrastrutture fondamentali. Il sindaco Sandro Principe ha sottolineato l'importanza del bilancio per il futuro della comunità, invitando l'opposizione a collaborare. La seduta, snella ma dettagliata, ha poco dibattito, con un unico intervento dall'opposizione da parte dell'ingegner Marco Ghionna.