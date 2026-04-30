La Provincia di Vicenza ha annunciato un investimento di 3,6 milioni di euro destinato a 14 interventi di sicurezza stradale, includendo lavori su marciapiedi e altri interventi di miglioramento delle strade. Il finanziamento statale copre il 60% delle spese, portando il totale delle risorse impiegate a 6,3 milioni di euro. Gli interventi riguardano diverse aree del territorio provinciale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza per gli utenti della strada.

? Cosa sapere La Provincia di Vicenza stanzia 3,6 milioni per 14 interventi di sicurezza stradale.. Il cofinanziamento al 60% porta il valore totale delle opere a 6,3 milioni.. La Provincia di Vicenza stanzia oltre 3,6 milioni di euro per 14 interventi di sicurezza stradale nei comuni vicentini, puntando a risolvere criticità storiche su strade e marciapiedi. Il piano d’azione, approvato durante l’ultima seduta del Consiglio Provinciale, mobilita risorse derivanti dai risparmi di bilancio per affrontare nodi cruciali della viabilità. L’operazione punta a generare un effetto moltiplicatore: con il contributo provinciale che copre circa il 60% dei costi, il valore complessivo delle opere sale a 6,3 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza stradale: 6,3 milioni per nuovi cantieri e marciapiedi

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