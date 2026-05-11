Catturato ricercato internazionale | era un operaio a Borgo San Giacomo

Un ricercato internazionale è stato catturato dopo aver vissuto per anni tra i cantieri di Borgo San Giacomo, dove si era nascosto. La sua identità era sconosciuta alle autorità fino alla scoperta. Durante la sua latitanza, si sospetta che abbia evitato i controlli grazie alla presenza nei lavori edili della zona. La vicenda si lega anche a un episodio di violenza avvenuto in Kosovo, di cui si stanno ancora chiarendo i dettagli.

? Punti chiave Come ha fatto a nascondersi per anni tra i cantieri locali?. Cosa è successo realmente durante quella lite sanguinosa in Kosovo?. Perché l'uomo è riuscito a sfuggire alla giustizia per tre anni?. Come avverrà il trasferimento del ricercato verso il tribunale kosovaro?.? In Breve Tentato omicidio in Kosovo nell'agosto 2020 con condanna definitiva a luglio 2023.. Residuo di pena da scontare pari a 9 mesi e 14 giorni.. Detenuto trasferito nel carcere di Canton Mombello dopo il via libera internazionale.. L'uomo lavorava come operaio edile nel borgo di Borgo San Giacomo.. I carabinieri della Stazione di Borgo San Giacomo hanno arrestato nella mattinata del 9 maggio un uomo di 37 anni, ricercato a livello internazionale per un tentato omicidio avvenuto in Kosovo nell’agosto del 2020.🔗 Leggi su Ameve.eu

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