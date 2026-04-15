Caterina Di Bitonto Ev torna sul banchinamento del Molo Clementino | Mare e porto sono una ricchezza e come tali vanno mantenuti

Caterina Di Bitonto, rappresentante di Europa Verde, ha commentato recentemente sulla questione del banchinamento del Molo Clementino, sottolineando che mare e porto devono essere conservati come risorse. La sua dichiarazione arriva in risposta a un intervento dell’europarlamentare di Fratelli D’Italia, Carlo Ciccioli. La disputa riguarda le modalità di intervento sulle infrastrutture portuali e la tutela dell’ambiente marino nella zona.

ANCONA – Caterina Di Bitonto, storica esponente di Europa Verde, risponde all’europarlamentare Carlo Ciccioli di Fratelli D’Italia.Oggetto del contendere, come molti di voi avranno già intuito, è il banchinamento del Molo Clementino. Un progetto osteggiato sin dal giorno uno da Di Bitonto e che.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Caterina Di Bitonto (Ev) sul Molo Clementino: «Spero che al Ministero non arrivino solo le urla disperate di un eurodeputato non ascoltato da un sindaco»La storica rappresentante locale dei Verdi, contraria dal giorno uno al banchinamento auspica anche una «posizione chiara di una sinistra che su temi... Fratelli d'Italia torna sul banchinamento del Molo Clementino: «Non siamo contrari all'opera, deciderà il ministero»ANCONA – Alla luce dell’incontro tenuto questa mattina, sabato 11 aprile 2026, nella sede del partito per volontà del coordinatore provinciale Carlo... Una raccolta di contenuti Si parla di: Caterina Di Bitonto (Ev) sul Molo Clementino: Spero che al Ministero non arrivino solo le urla disperate di un eurodeputato non ascoltato da un sindaco; Molo Clementino quando Fdi votò sì insieme al centrosinistra. Caterina Di Bitonto (Ev) sul Molo Clementino: «Spero che al Ministero non arrivino solo le urla disperate di un eurodeputato non ascoltato da un sindaco»La storica rappresentante locale dei Verdi, contraria dal giorno uno al banchinamento auspica anche una «posizione chiara di una sinistra che su temi come questi può costruire il proprio futuro» ... anconatoday.it