Dove passa la Milano-Sanremo 2026? Tutte le città i paesi i comuni e le Regioni attraversate

La Milano-Sanremo 2026 si svolgerà sabato 21 marzo, segnando l’inizio della stagione delle corse ciclistiche. La gara attraverserà diverse città, paesi, comuni e regioni lungo il suo percorso, coinvolgendo numerosi territori del nord e del sud Italia. La corsa si svolge su un tracciato noto per le sue salite e pianure, con arrivo previsto sulla costa ligure.

La Milano-Sanremo 2026 si disputerà sabato 21 marzo: la primavera inizia con la prima Classica Monumento della stagione, appuntamento tradizionale che terrà compagnia a tutti gli appassionati con la sua imprevedibilità e le molteplici chiavi di lettura a cui ci ha abituato in oltre un secolo di storia. La Classicissima di Primavera non partirà dal capoluogo lombardo, ma scatterà da Pavia per 298 chilometri complessivi che la rendono la corsa ciclistica più lunga del calendario internazionale. Il gruppo attraverserà tre Regioni (Lombardia, Piemonte, Liguria) e cinque province (Pavia, Alessandria, Genova, Savona, Imperia), percorrendo i tratti... 🔗 Leggi su Oasport.it

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