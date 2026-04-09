Avellino-Catanzaro trentaquattresima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentaquattresima giornata di Serie B 20252026 si affrontano Avellino e Catanzaro. La partita si svolge in un momento cruciale del campionato, con gli irpini che puntano a una vittoria per avvicinarsi alla zona playoff e i calabresi che cercano di ufficializzare il loro piazzamento. La sfida si gioca in una cornice di grande attesa e sarà trasmessa in diretta su piattaforme dedicate.

Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli irpini cercano il colpo che potrebbe rilanciarli in zona playoff, mentre i calabresi vogliono raggiungerli matematicamente. Avellino-Catanzaro si giocherà sabato 11 aprile 2026 alle ore 15 presso lo stadio Partenio AVELLINO-CATANZARO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli irpini sono reduci dalla sconfitta rimediata sul campo del Palermo, per una classifica che ora dice 39 punti in 33 partite, che valgono l’undicesimo posto, a meno cinque dalla zona playoff e a più cinque sulla zona playout. La squadra di Ballardini ha visuuto una stagione discontinua, ma può rimediare nel finale di campionato a patto di non fermarsi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Avellino-Catanzaro, trentaquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Frosinone vs Palermo, trentaquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Pescara-Sampdoria, trentaquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Temi più discussi: Tremolada di Monza arbitrerà Avellino-Catanzaro; L'arbitro di Avellino-Catanzaro: ha diretto due gare dei lupi in stagione; Live Avellino - Catanzaro - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 11/04/2026; Tabellino partita Avellino U19 vs Catanzaro U19. Pronostico Avellino vs Catanzaro – 11 Aprile 2026La sfida di Serie B tra Avellino e Catanzaro del 11 Aprile 2026, in programma alle 17:15 presso lo Stadio Partenio-Adriano Lombardi, si presenta come un ... news-sports.it Avellino-Catanzaro, tutte le info sui bigliettiL’U.S. Avellino 1912 comunica che partirà domani mattina, mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 10:00 la prevendita in vista del match tra Avellino e Catanzaro che verrà disputato sabato 11 aprile alle ... orticalab.it 500 i posti disponibili per i tifosi del Catanzaro nella trasferta di Avellino. La sfida è in programma sabato 11 aprile alle ore 17:15 allo Stadio "Partenio-Lombardi". - facebook.com facebook