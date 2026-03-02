Martedì 3 marzo 2026 alle 20:00 si disputa la sfida tra Venezia e Avellino. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono state stabilite, con i lagunari considerati favoriti contro gli irpini di Ballardini. Dopo il pareggio contro il Sudtirol, il Venezia di Stroppa cerca di tornare alla vittoria, mentre l’Avellino di Ballardini si prepara per una partita importante.

Il pari contro il Sudtirol è costato il primato in solitaria al Venezia di Stroppa, che quest’oggi contro l’Avellino di Ballardini cerca riscatto e un ritorno ai 3 punti. I lagunari hanno trovato un avversario spigoloso al Druso, capace di passare in vantaggio nella ripresa e concedere pochissimo nell’arco dei 90 minuti. Il gol di Hainaut ha ristabilito l’equilibrio e prolungato una serie positiva che ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Venezia-Avellino (martedì 03 marzo 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Lagunari favoriti contro gli irpini di Ballardini

Venezia-Avellino (martedì 03 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Lagunari favoriti contro gli irpini di BallardiniIl pari contro il Sudtirol è costato il primato in solitaria al Venezia di Stroppa, che quest’oggi contro l’Avellino di Ballardini cerca riscatto e...

Venezia-Avellino (martedì 03 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiIl pari contro il Sudtirol è costato il primato in solitaria al Venezia di Stroppa, che quest’oggi contro l’Avellino di Ballardini cerca riscatto e...

Tutti gli aggiornamenti su Venezia Avellino martedì 03 marzo 2026...

Temi più discussi: Venezia - Avellino; Venezia-Avellino: via alla prevendita per i tifosi ospiti; Venezia-Avellino: le probabili formazioni, rotazioni tra mediana e attacco; Live Venezia - Avellino - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 03/03/2026.

Pronostico Venezia-Avellino: prima caduta per BallardiniVenezia-Avellino è una partita valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B: tv e streaming, formazioni e pronostico ... ilveggente.it

Venezia-Avellino 3 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statisticheSerie B 2025-26, 28a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Venezia-Avellino: orario, arbitro, trend e curiosità. sport.virgilio.it

Avellino,contro il Venezia per dimostrare che il Lupo è ancora vivo - facebook.com facebook

Venezia vs Avellino Bari vs Empoli Palermo vs Mantova It's all free. Watch live Italian football on Destination Calcio. x.com