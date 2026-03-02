Venezia-Avellino martedì 03 marzo 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Lagunari favoriti contro gli irpini di Ballardini

Martedì 3 marzo 2026 alle 20:00 si gioca la sfida tra Venezia e Avellino. I lagunari, favoriti secondo le quote, cercano di ottenere una vittoria dopo il pareggio contro il Sudtirol che ha fatto perdere loro il primato in classifica. L’incontro vede in panchina la squadra di Stroppa e quella di Ballardini, con i convocati delle due formazioni pronti per scendere in campo.

Il pari contro il Sudtirol è costato il primato in solitaria al Venezia di Stroppa, che quest’oggi contro l’Avellino di Ballardini cerca riscatto e un ritorno ai 3 punti. I lagunari hanno trovato un avversario spigoloso al Druso, capace di passare in vantaggio nella ripresa e concedere pochissimo nell’arco dei 90 minuti. Il gol di Hainaut ha ristabilito l’equilibrio e prolungato una serie positiva che ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Domani trasferta a Venezia dopo il doppio pareggioL’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Venezia – Avellino che verrà disputata Martedì 3 Marzo 2026 alle ore 20:00 e valevole per la 28^ giornata del campionato di serie B partirà doman ... atripaldanews.it

Avellino, i convocati per Venezia: out Favilli e Izzo, Palmiero squalificatoIn vista di Venezia-Avellino, gara valida per la 28ª giornata di Serie B, Davide Ballardini ha diramato l’elenco dei convocati: Iannarilli,. tuttob.com

Dal Pier Luigi Penzo va in scena Venezia Avellino Una sfida tra laguna e Irpinia che profuma di grande calcio e di emozioni vere L’attesa cresce minuto dopo minuto. Le ultimissime dal campo, le scelte degli allenatori, le formazioni - facebook.com facebook

Martedì 3 Marzo Venezia (VE) Pier Luigi Penzo 20:00 Venezia Avellino usavellino1912.com/venezia-avelli… #usavellino1912 #Branco x.com