Chitarra pianoforte e canto gratis | Musikarma apre le porte ad Avellino

Il 17 marzo, dalle 17 alle 20, la scuola di musica Musikarma organizza un open day gratuito presso il Circolo della Stampa di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele II 6. Durante l'evento, sarà possibile partecipare a sessioni di chitarra, pianoforte e canto senza costi. L'iniziativa è rivolta a chi desidera scoprire le attività e i corsi offerti dalla scuola.

Lunedì 17 marzo, dalle 17.00 alle 20.00, la scuola di musica Musikarma organizza un open day gratuito presso il Circolo della Stampa di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele II 6. Nel corso del pomeriggio saranno disponibili lezioni dimostrative di chitarra, pianoforte e canto, distribuite in fasce orarie dedicate ai singoli strumenti per garantire a ogni partecipante un'esperienza personalizzata. L'iniziativa è aperta a bambini e adulti senza limiti di età e rappresenta un'occasione per conoscere i docenti, scoprire il metodo didattico della scuola e avvicinarsi alla musica in un contesto professionale. A chi si prenota in anticipo saranno distribuiti gadget omaggio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Canto, chitarra e pianoforte: ciclo di lezioni gratuite con Proxima MusicArezzo, 12 febbraio 2026 – Canto, chitarra e pianoforte: un ciclo di lezioni gratuite con Proxima Music.

